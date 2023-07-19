عضو «شعبة الغذاء»: الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى فبراير المقبل

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الكثير من السلع الغذائية، شهدت استقرارا خلال الفترة الماضية، بينما شهدت بعض السلع الأخرى انخفاضا في الأسعار.

وأشاد المنوفي في بيان، بتحرك وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير مخزون آمن من السكر، إذ اجتمعت الوزارة مؤخرا بأعضاء اللجنة العليا للسكر لزيادة الكميات المعروضة في الأسواق.

والجدير بالذكر أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وكذلك الكميات المتعاقد عليها تكفي البلاد حتى فبراير 2024 علمًا بأن موسم الحصاد لقصب وبنجر السكر يبدأ اعتبارًا من يناير 2024.

سعر الزيت والدقيق

وأوضح المنوفي، أن سعر لتر الزيت يتراوح بين 57 و42 جنيها، وبلغ سعر صفيح السمنة حجم كيلو ونصف نحو 85 جنيها، وتراوح سعر طن الدقيق من 1400 إلى 1450 جنيها، وهي أرقام تشير إلى استقرار معظم أسعار السلع الأخرى، وفقا للمنوفي.

أسعار السلع الغذائية

وبلغ سعر طبق البيض 115 جنيها من أرض المزرعة، ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح بين 120 إلى 125 جنيها للطبق، ويتراوح سعر اللبن من 24 إلى 30 جنيها، والمعبأ يتراوح سعره من 30 إلى 35 جنيها، والجبنة البيضاء يتراوح سعرها من 100 إلى 120 جنيها، والجبنة الرومي يتراوح سعرها من 160 إلى 180 جنيها، والجبنة المعلبة يتراوح سعر العلبة النصف كيلو من 29 إلى 32 جنيها، والعلبة ربع الكيلو يتراوح سعرها من 15 إلى 17 جنيها، وسعر زجاجة المياه الغازية 2 لتر بلغ نحو 22 جنيها، وحجم اللتر ونصف نحو 17 جنيها.

وأضاف المنوفي، أن سعر التونة المفتتة يتراوح من 20 إلى 25 جنيها، والقطعة الواحدة من 35 إلى 40 جنيها، والسردين المستورد يتراوح سعره من 20 إلى 30 جنيها، والماكريل يتراوح سعره من 20 إلى 25 جنيها للعبوة صغيرة الحجم، والكبيرة يتراوح سعرها من 45 إلى 47 جنيها.

وأشار إلى أن أسعار اليوم في الأرز الشعير رفيع الحبة تبلغ 12000 جنيه، وعريض الحبة يبلغ 13000 جنيه، وسعر البيع للمستهلك من 25 إلى 29 جنيها للكيلو، وتوقع المنوفي هبوط أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة، ونصح المستهلكين بشراء كميات محدودة حسب الحاجة؛ نظرا التوقعات بتراجع السعر.

وأكد المنوفي، أن استقرار أسعار السلع الغذائية يأتي بفضل الجهود التي يقوم بها التجار لضبط السوق، بالإضافة إلى الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق المزيد من انضباط الأسعار في الأسواق.