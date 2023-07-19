انطلاق مبادرة «100 يوم صحة» في مطروح للكشف على عمد وشيوخ القبائل (صور)

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنطلاق المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، لعمد ومشايخ قبائل مطروح، بمشاركة العمدة خير الكميلي رئيس مجلس العمد والمشايخ لقبائل مطروح، ومنعم إسرافيل عضو مجلس العمد بمحافظة مطروح، وبدء أعمال الكشف الطبي على العاملين بمقر المجلس والمترددين عليه، والعمدة وشيوخ القبائل، وبحضور الدكتورة مروة عبد المنعم مدير الرعاية الأساسية بصحة مطروح، والدكتورة ريهام رفعت مدير إدارة مطروح الصحية.

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنّ المبادرة تهدف إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وهناك تنسيق مع العمد والمشايخ للوصول لجميع أبناء عائلات قبائل مطروح للاستفادة من المبادرة.

خدمات مبادرة 100 يوم صحة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان، أن المبادرة تتضمن تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية كالقولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم وغيرها.

وأشار وكيل صحة مطروح، إلى أنّ مديرية الصحة بمطروح، بصدد إطلاق وتنظيم فرق متنقلة لتقديم خدمات 100 يوم صحة للمواطنين والعاملين بمقر المصالح الحكومية والنقابات بالتعاون مع المديريات والنقابات.

وحرص العمدة خير الكميلي رئيس مجلس عمد ومشايخ قبائل مطروح، على المشاركة بإجراء التحاليل والفحوصات المقدمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، داعيا المواطنين وجميع العاملين بالمجلس بالاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة ضمن المبادرة.