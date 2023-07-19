مصرع طالب غرقا في سوهاج

شهدت دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، مصرع طالب غرقًا، داخل حمام سباحة في منطقة ملاهي خاصة، بناحية دائرة المركز، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

مصرع طالب غرقا في حمام سباحة

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا، يفيد مصرع طالب غرقا في حمام سباحة خاص، ملك «عبد العال ا ع» يقيم بذات الناحية.

والد الطالب: الإهمال تسبب في وفاة ابني

وأفاد والد المتوفى، المدعو «عبد الرحيم ع م ح»، يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، باتهام «أحمد. ع. ا» نجل مالك الملاهي، والمدير المسؤول عنها، بالإهمال الذي تسبب في غرق نجله.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.