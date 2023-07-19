جلسات «قصر العيني» تحسن حالات اضطرابات الشخصية والمدمنين

بين أروقة قصر العينى يهرع كثيرون فى الصباح الباكر نحو مبنى مركز الطب النفسى وعلاج الإدمان حتى يصلوا فى الميعاد المحدد لجلسة العلاج الجماعى التى وصفها الأطباء، كعلاج مثالى للاضطرابات النفسية والسلوكية التى يعانون منها، فتجدهم ينقسمون إلى مجموعات حسب الفئة العمرية والحالة، لتبدأ رحلتهم معاً بالجلوس على كراسى مريحة فى غرفة مغلقة تضمن لهم السرية والتحدث بأريحية، مجسدين دائرة أمان تسمح لكل منهم أن يلقى ما بجعبته من مشاعر وآلام وأمنيات دون خوف أو تردد، فيستمعون لبعضهم البعض بإنصات دون إصدار أى أحكام، كما يتعاونون للبحث عن حل للمشكلات التى تواجههم، ما يجعل كل فرد منهم يشعر أنه ليس وحده بل محاط بمن يشعرون به ويتعاطفون معه، حتى يتم علاجه بشكل نهائى ويصل لبر الأمان.

من الممكن أن يكون العلاج الجماعى مساعداً بجانب الدواء والعلاج الفردى، حسب ما أوضحته الدكتورة داليا عنبة، استشارى الأمراض النفسية والإدمان، بكلية طب قصر العينى لـ«الوطن»، وقد يكون العلاج الجماعى مفيداً وحده فى بعض الحالات وفقاً لطبيعة الاضطراب الذى يعانى منه المريض، وهناك بعض المجموعات التى تسمى بالمجموعات المغلقة التى تلتزم بعدد معين من المرضى، فى حين توجد مجموعات مفتوحة تسمح باستقبال مرضى جدد بعد مرور عدة جلسات: «يحدد الأطباء أفراد المجموعة حسب الاضطراب الذى يعانون منه، فبعض المجموعات يعانى أفرادها من نفس نوع المرض، والبعض الآخر يعانون من اضطرابات مختلفة، ويتراوح عدد المعالجين من 2 لـ3.. معالج أساسى ومساعد أو معالج أساسى و2 من المساعدين».

هناك خطوات يمر بها المريض حتى يضمه الطبيب لجلسات العلاج النفسى الجماعى، حيث يخضع المريض للكشف الفردى للتعرف على طبيعة شخصيته وعلاقته بأهله وأصدقائه، والأعراض التى يشعر بها ليتم تشخيص حالته، وتحديد إذا ما كان العلاج الجماعى مفيداً لحالته أم لا، وفقاً لحديث «عنبة»، وفى حالة بدأ المريض جلسات العلاج الجماعى يضعه الطبيب فى مجموعة متوافقة مع حالته تساعده على الحديث عن نفسه بحرية وتخطى كل المشاعر السلبية التى يشعر بها، ومن تلك المجموعات، مجموعات علاج أنواع الفوبيا المختلفة كفوبيا الحيوانات والأماكن المغلقة والعالية، ومجموعات علاج الاضطرابات الشخصية والذهانية، ومجموعات علاج اضطرابات ومشكلات الزواج، فضلاً عن مجموعات علاج الإدمان، ومجموعات علاج الاكتئاب والقلق لأهالى أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن. ومن الحالات التى خضعت للعلاج الجماعى «م. ن»، إذ عانت من أعراض قلق واكتئاب نتيجة حدوث مشكلات مع زوجها: «منذ 4 أعوام كانت حياتى مستقرة فى بداية زواجى حتى تبدل الحال منذ عام، فلم يهتم زوجى بشئونى أو الاستماع إلىّ وعندما كنت أسأله عن سبب ذلك يصرخ فى وجهى، فشعرت بالوحدة الشديدة خاصة أننى لا أعمل ولم أرزق بطفل.. وحاولت كثيراً أن أفهم ما الذى أخطأت به حتى يتم تجاهلى بتلك الطريقة حتى أصبت منذ 3 أشهر باكتئاب حاد ووساوس قهرية أدخلتنى فى نوبات بكاء شديدة وعدم القدرة على النوم فاقترحت علىّ إحدى صديقاتى أن أذهب للقصر العينى ليتم الكشف علىّ ومساعدتى.. وبعد جلستين من العلاج الفردى انضممت لمجموعة علاج جماعى خاصة بالمشكلات الزوجية، وطلب منى الطبيب أن أحضر زوجى فى المجموعة لتقريب وجهات النظر والوصول لحل وبعد فترة من حضورى تلك الجلسات بجانب الأدوية تحسن الوضع كثيراً».

ولم تقتصر تلك الجلسات العلاجية على الكبار، بل خصص الأطباء مجموعات دعم نفسى للأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو مشكلات فى التواصل، فتصف «ع. م» حالة ابنها ذى الـ7 أعوام: «لم أرزق بأطفال سوى ابنى، ولاحظت انطواءه الدائم، فيحب الجلوس وحده ولا يرغب فى اللعب مع الأطفال ويبكى كثيراً كما يجلس صامتاً أغلب الوقت وعندما يتحدث يتلعثم فى الكلام ولا يستطيع التعبير عن نفسه، وبعد حضوره لجلسات العلاج الجماعى بقصر العينى تطورت شخصيته فبدأ يتفاعل مع الآخرين ويشعر بالثقة فى نفسه بل ويبادر للعب مع الأطفال الآخرين».

أستاذ طب نفسي: «الرخاوي» من أدخل العلاج الجماعي مصر وواصل جلسات العلاج حتى وفاته

وتعتبر نظافة مكان العلاج والتهوية الجيدة والسرية التامة من عوامل الراحة والأمان التى يوفرها مركز الطب النفسى بقصر العينى للمرضى منذ تأسيس العلاج النفسى الجماعى فى مصر على يد الطبيب الراحل د. يحيى الرخاوى فى سبعينات القرن الماضى، بحسب حديث د. شيرين المكاوى أستاذ مساعد الطب النفسى، قائلة: «حرص الطبيب يحيى الرخاوى رحمه الله منذ 50 عاماً على عقد جلسات العلاج الجماعى كل أربعاء الساعة السابعة صباحاً.. وجميعنا كأطباء فى قصر العينى تعلمنا منه أساليب هذا النوع من العلاج ونسير على نهجه».

ومن الحالات الأخرى التى تخضع للعلاج النفسى الجماعى «م. ى»، إذ عانت على مدار عدة أعوام من اضطراب الشخصية الحدية، الذى جعلها تشعر برغبة ملحة فى إيذاء نفسها والتخلص من حياتها، فضلاً عن الغضب الحاد والاضطرابات المزاجية التى جعلت الجميع يتجنبها، كما عجزت عن أداء مهامها الوظيفية بشكل جيد وانقطعت عن العمل، قائلة «انتظمت 6 أشهر على حضور جلسات العلاج الجدلى السلوكى، ووفرت الجلسات ما يسمى بالفون كوتشينج، وهو رقم أتصل به لمجرد شعورى بالرغبة فى إيذاء نفسى حتى يساعدنى المختص على تجاوز ذلك، وتحسنت حالتى كثيراً فقلت أفكارى السلبية وبدأت أنتظم فى عملى من جديد».

ونجحت الجلسات الجماعية كذلك فى مساعدة حالة «م. م» على التحسن، فكان يعانى من اضطرابات ذهان مصاحبة لضلالات وهلاوس، ما جعله يفقد اتصاله بالواقع ويتعامل بعدوانية مع أهله، كما جعلته تلك الاضطرابات يهمل نظافته الشخصية، وبعد حجزه فترة فى قصر العينى تلقى خلالها العلاج الدوائى والدعم النفسى تحت إشراف الأطباء، بدأ الخضوع لجلسات العلاج النفسى الجماعى التى جعلته يشعر أنه شخص مقبول لدى الآخرين وهناك من يهتم بالإنصات له والتعاطف معه.

«يخضع ابنى للعلاج من الإدمان فى قصر العينى منذ حوالى 4 أشهر، وينظم الأطباء هنا جماعات دعم نفسى لأهالى المدمنين الذين يخضعون للعلاج والمتعافين أيضاً»، كما قالت السيدة «أ.ح» لـ«الوطن»، إذ يحكى المرضى عن الظروف التى أدت لانخراطهم فى الإدمان، ويتحدثون عن كيفية متابعة الأبناء لحمايتهم من صحبة السوء دون التضييق عليهم، كما يحكى كل منهم تطورات الحالة الصحية والنفسية لأبنائهم، ويتبادلون الطرق التى يمكنهم من خلالها رفع الحالة المعنوية للمدمن، وتشجيعه للتعافى سريعاً وبدء حياة جديدة.