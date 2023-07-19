أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر اليوم الأربعاء، في بيان صحفي مد فترة التقديمات لمدارس التمريض للعام الدراسي 2023 /2024 بالبحر الأحمر حتى الخميس في الأسبوع المقبل الموافق السابع والعشرون من شهر يوليو الجاري.

تنسيق مدارس التمريض 2023‪ بالبحر الأحمر

كانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر درجات القبول بتنسيق مدارس التمريض 2023 بمحافظة البحر الأحمر للعام الدراسي 2023 /2024 بمدارس التمريض بمدن الغردقة ورأس غارب وسفاجا والقصير ومرسى علم والشلاتين.

درجات القبول بمدارس تمريض البحر الأحمر

جاءت مدرسة التمريض بالغردقة الأعلى مجموع في درجات القبول 265 درجة.

ودرجات القبول بمدرسة التمريض برأس غارب 260 درجة

درجات القبول بمدرسة التمريض سفاجا 260 درجة

درجات القبول بمدرسة التمريض القصير 260 درجة

درجات القبول بمدرسة التمريض مرسى علم 250 درجة

درجات القبول بمدرسة التمريض شلاتين 230 درجة

مدارس تمريض محافظة البحر الأحمر

وأشار الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة، لـ«الوطن»، بأن محافظة البحر الأحمر، تضم 6 مدارس التمريض بمدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم والشلاتين.

شروط القبول بمدارس تمريض البحر الأحمر

وأضاف «عادل» أن مدة الدراسة بمدارس التمريض 4 سنوات، بالإضافة إلى سنة تدريب بمستشفى حكومي ويشترط على الطالب أنه لا يجوز النقل داخل مدن المحافظة أو لمحافظة أخرى لأخرى بعد إعلان قبول الطالب.

- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية من نفس المدينة التي بها المدرسة.

- ألا يكون الطالب أو الطالبة متزوج أو متزوجة ويتعهد الطالب أو الطالبة بعدم الزواج خلال مدة الدراسة.