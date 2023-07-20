كيفية التفرقة بين سمك البوري والأنواع الأخرى.. «بص على رأسها ولونها»

تشتهر محافظة السويس بالعديد من أنواع وأشكال الأسماك المختلفة، سواء كانت بحرية أو مزارع أو مياه عذبة، حيث يتواجد بها السمك البوري والمرجان والحفارة والطو بار والسهلية والهليلي، والشعور والدنيس والشخرم، وبفضل هذا التنوع، تزدحم دائمًا أسواق المحافظة بالمشترين، ومن أكثر الأسماك إقبالا على الشراء هي البوري ذات الطعم المميز واللحم الكثير.

ويعد سمك البوري من أكثر الأسماك التي يتعرض الأشخاص للغش عند شرائها، إذ يبيع بعض التجار أنواعا أخرى على أنها «بوري»، كما يؤكد محمود نجم، أحد تجار الأسماك بمحافظة السويس، موضحًا أنّ معظم المشترين للأسماك في أسواق السويس، ليسوا من أصحاب الخبرة في التفريق بين أنواعها.

وشرح «نجم» في حديثه لـ«الوطن»، أنّ «الهليل والطوبار والسهلية الكبيرة الحجم» هي من أكثر الأسماك انتحالا لـ«البوري»، إذ لا يستطيع الكثيرون التفرقة بين هذه الأنواع والبوري، وتتميز سمكة البوري بأنها ذات رأس ضخمة ولونها رصاصي غامق، والعين يكون حولها هالة ذهبية مميزة، في أنّ الطوبار ذات رأس وجسم مسحوب ورفيع ولونها فاتح، والهليل أصغر حجمًا هو والسهلية.

أنواع أسماك البوري

وقال محمود نجم، أحد تجار الأسماك في حلقة السويس، إنّ بعض البائعين يخدعون المشتري لعدم قدرته علي التفرقة بين الأنواع المختلفة، إذ يخلط البعض بين بوري القنال والمزراع والبحر المفتوح، وبوري القنال هو الأغلى سعرًا وذو طعم مميز ويمتاز بالسمنة ويكون عادة كبير الحجم وتزن السمكة في أقل تقدير لها نصف كيلو، أما بوري البحر الأحمر، يبدأ تواجده من منطقة السخنة والزعفرانة وغيرها، ويكون أقل سمنة وحجما من القنال، أما المزارع فيكون طعمه مختلفا.

موسم السمك البوري المبطرخ

وتابع أنّ موسم الأسماك البوري المبطرخة، يبدأ في شهر نوفمبر وينتهي في ديسمبر، والأسماك التي يتم صيدها في غير هذا الأوان، غالبًا لا تكون مبطرخة حيث أنّ موسم الفصيلة البورية المبطرخة يكون في ذلك التوقيت.