14.827طالبا يسجلون لاختبارات القدرات 2023 في كليات جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، عن أعداد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات خلال العام الحالي، حيث وصل عدد الطلاب المرشحين من مكتب التنسيق لإجراء الاختبارات بكليات جامعة حلوان حتى الآن إلى 14827 طالبا وطالبة.

اختبارات القدرات 2023

وقالت الجامعة وفقاً لبيان صادر عنها: «يسجل الطلاب رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 3/ 8 /2023».

وأوضحت جامعة حلوان أن هناك مجموعة من الكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات ومن بينها الآتي:

1 -الفنون الجميلة (فنون) ٠

2-الفنون الجميلة (عمارة).

3 -كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4 -كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

5 -كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6-كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة.

7 -كلية التربية الرياضية بنين بالهرم.

وقال الدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن آخر الإحصائيات بجامعة حلوان أظهرت أعداد الطلاب الذين سجلوا على موقع اختبارات القدرات بالجامعة وسددوا الرسوم وعددهم 4572 طالبا وطالبة، وقام بأداء الاختبارات 1145 طالبا وطالبة حتى الآن.