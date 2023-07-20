«طب اهو» يتخطى 135 مليون مشاهدة.. ولطيفة: سعيدة بردود الفعل

«الحمدلله حقيقي مبسوطة جدا بردود الفعل على أول أغنية من أغاني الألبوم، وأتمنى أن تنال باقي أغاني الألبوم نفس النجاح»، بهذه الكلمات تحدثت الفنانة لطيفة عن نجاح أغنيتها الجديدة طب اهو في بيان خاص لها.

ويواصل الكليب حصد المشاهدات عبر قناة لطيفة الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما حصدت الأغنية ما يتجاوز 135 مليون مشاهدة ومتابعة على موقع تيك توك.

لطيفة تطرح أحدث أغنياتها «طب اهو»

و طرحت النجمة لطيفة أول أغاني ألبومها الصيفي «طب أهوه» مساء أمس الأربعاء، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي ‏يوتيوب.

والأغنية من كلمات عصام شعبان، وألحان مصطفى ‏الشعيبي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وتعاونت لطيفة في تصوير الكليب مع المخرج جميل جميل ‏المغازي، والنجم الأردني منذر رياحنة، الذي ظهر ضيف شرف في الفيديو كليب بالأداء التمثيلي ‏مع لطيفة.‏

لطيفة تستقبل ردود فعل على أغنيتها

وأبدا لطيفة سعادتها في بيان، بردود الفعل التي تلقتها على الأغنية، مؤكدة أنها تلقت إشادات متعددة على أغنية «طب اهو» وعلى فكرة الفيديو كليب، كاشفة أنها تقضي إجازتها في الساحل الشمالي، وقد التقت عدد كبيرا من الجمهور الذي أبهجها ردود فعلهم على الأغنية حتى الآن.

وأكدت لطيفة أنها لا تهتم بتصدر التريند، لافتةً إلى أن ما يشغلها فقط هو جمهورها، ومدى رضاه وإعجابه بالأعمال التي تقدمها له.