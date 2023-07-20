رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عضو «التحالف الوطني»: نعمل على توحيد الجهود لخدمة أكثر من 35 مليون مواطن

كتب:

محمد متولي
01:30 م | الخميس 20 يوليو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قال الدكتور ممدوح العربي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ التحالف يعمل على توحيد الجهود من أجل الوصول للمستحقين، وخاصة أن التحالف يقدم الخدمات في مجالات متعددة.

العربي: نستهدف في التحالف الوطني تعظيم الجهود ونقسم الأدوار

وأضاف العربي، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «نستهدف في التحالف الوطني تعظيم الجهود ونقسم الأدوار، وبالتالي يزيد عدد المستفيدين، ونقدم المساعدات لأكثر من 35 ملايين، وقد يحصل المواطن منهم على 5 أو 6 خدمات».

وتابع عضو التحالف الوطني: «المنظومة النجاحة تقوم على دعائم عديدة، حيث تكون الدعامة الأساسية هي الدولة حتى تنظم الجهود وتسهل القوانين، ويكون تحديد الأدوار مسؤولية مشتركة بينها والمجتمع المدني والقطاع الخاص ورجال الأعمال والأفراد».

وأكد: «لدينا في التحالف 351 ألف متطوع، كما أن الجهات المانحة الداخلية والخارجية من دعائم المنظومات الناجحة، ونتحدث هنا عن المواطن الذي اكتسب الثقة عندما يرى ما يحدث من مشروات وخدمات على أرض الواقع، وبالنسبة للجهات المانحة الخارجية، فإن أجهزة الدولة تعمل على التأكد منها كما يتم وضع توجهات استراتيجية والخطة التنفيذية لتحديد الأدوار والعمل على استمرار المتابعة».

اقرأ المزيد:

النائب أيمن محسب: «التحالف الوطني» نموذج فريد للعمل الأهلي في مصر

«حياة كريمة»: أثر قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أكبر مما توقعنا

«حياة كريمة»: «التحالف الوطني التنموي» يمنح الخدمات للمستحقين دون صعوبات

«القناة الأولى» تبرز جهود التحالف الوطني في ملف دعم الأسر الأولى بالرعاية
بقلم محمد متولي