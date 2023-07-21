15 محورا فكريا عن مناهج الممثل بالمهرجان القومي للمسرح في أغسطس

تنطلق فعاليات المحاور الفكرية التي ينظمها المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ16 وتبدأ يوم 29 يوليو من الشهر الجاري وتستمر حتى يوم 14 أغسطس من الشهر المقبل، بجلسة عن التوثيق والسيرة الذاتية وتبدأ الجلسة الأولى بقراءة ما كتبه الراحل محمد أبو العلا السلاموني تحت عنوان «ميتافيزيقا التمثيل في تراثنا المسرحي» ويقرأها الفنان حلمي فودة.

وتشارك في تلك الجلسة التي تعقد يوم السبت 5 أغسطس من الشهر المقبل ضمن فعاليات المهرجان، دكتورة وفاء كمالو عن إسهامات الممثل بين السيرة الذاتية والتراجم، وفي الجلسة الثانية تشارك فيها دكتورة نجوى عانوس عن مدرسة الإكليشيه الأداء النمطي بالمسرح، ويشارك الناقد أحمد هاشم بتوثيق التأريخ للتمثيل المسرحي بين الحقائق والمغالطات، ويدير الجلستين دكتور عمرو دوارة.

منهج يوسف وهبي في التمثيل المسرحي

وتأتي جلسة الأحد 6 أغسطس لتتناول التراجم والكتابة التأريخية، ويشارك فيها الناقد ناصر العزبي، عن التوثيق المسرحي وتنوع روافده خصوصًا الممثل الذي يعد من أهم روافده، ويطرح الناقد شعبان يوسف، سؤالًا عن كيف يؤرخ الفنان المسرحي سيرته الذاتية ؟ وفي الجلسة الثانية تشارك فيها دكتورة سامية حبيب، عن المسيرة الفنية لرائدات المسرح المصري، ودكتور حسام عطا، عن منهج يوسف وهبي في التمثيل المسرحي ويدير الجلستان الدكتور سامح مهران.

مناهج إعداد الممثل بالمهرجان القومي للمسرح

ويدور محور الجلسة التي تنعقد الإثنين 7 أغسطس، عن مناهج إعداد الممثل أكاديميًا، ويشارك في الجلسة الأولي الناقد عبد الغني داود، بموضوع عن مدارس الأداء التمثيلي في المسرح المصري، ودكتور مدحت الكاشف، بقراءة عن الممثل والمنهج العلمي، وفي الجلسة الثانية يشارك الناقد أحمد خميس، عن مناهج تدريب الممثل وحدود الدرس العلمي، ودكتور محمد عبد المنعم، حول تطوير قدرات الممثل بين الدراسة الأكاديمية والورش، وتدير الجلستين دكتورة إيمان عز الدين.

ويأتي محور الثلاثاء 8 أغسطس، تحت عنوان إعداد الممثل والورش الفنية، ويشارك في الجلسة الأولي الكاتب والناقد فيصل الطحان، بموضوع عن الورش المسرحية والتجريب، والناقد عيد عبدالحليم، عن تجارب مميزة في إعداد الممثل، وفي الجلسة الثانية يشارك دكتور عصام أبوالعلا، عن منهج تدريب الممثل أكاديميًا مختبر عبدالرحمن عرنوس نموذجًا، والفنان إميل شوقي، عن تجربة مسرح الطليعة، ويدير الجلستين دكتور علاء عبد الهادي.