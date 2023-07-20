فتح باب التقدم للدورة التدريبية الخامسة للفندقة الشاملة بسوهاج الأحد المقبل

أعلنت مديرية العمل بسوهاج عن الدورة التدريبية الخامسة للفندقة الشاملة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة ومنتجع هيلتون الأقصر، وتحت رعاية حسن شحاتة وزير العمل واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

ويمكن للراغبين في الالتحاق بالدورة التدريبية التقدم من يوم الأحد 23 يوليو حتى يوم الأربعاء 26 يوليو 2023.

تدريب الشباب وتأهيلهم على الفندقة الشاملة

تهدف الدورة إلى تدريب الشباب وتأهيلهم على الفندقة الشاملة، وستستمر مدة ستة أسابيع، أربعة أسابيع بمركز التدريب المهني بالكوثر، وأسبوعين بمنتجع هيلتون الأقصر.

تدريب المتدربين على المطبخ والإشراف الداخلي والأغذية

ويتم تدريب المتدربين على الأقسام التالية: المطبخ، الإشراف الداخلي، الأغذية والمشروبات، وتتضمن مميزات التدريب الحصول على شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي ومنتجع هيلتون الأقصر، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة مجانا.

كما يتضمن التدريب بدل انتقال نقدي يوميًا قدره 60 جنيهًا لكل متدرب، تُصرف في نهاية الدورة، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وتأمينًا ضد إصابة العمل، وزيًا موحدًا وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب.

حسن المظهر بما يتوافق مع مهنة الفندقة الشاملة

وتشترط شروط التقديم الحصول على مؤهل عالي أو متوسط، وأن يكون السن لا يزيد عن 35 سنة، واجتياز المقابلة الشخصية، وحسن المظهر بما يتوافق مع مهنة الفندقة الشاملة، وتقديم بعض الأوراق المطلوبة.

يمكن التقديم بمقر ديوان مديرية العمل - الدور الثاني - طريق أسيوط سوهاج - بجوار محكمة الأسرة، وستتم إخطار المتقدمين بموعد المقابلات الشخصية.