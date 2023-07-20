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إصابة شخصين في انقلاب دراجتين ناريتين على طريق العصلوجي بالشرقية

كتب:

ياسمين عزت الرزاز
02:36 م | الخميس 20 يوليو 2023
موتوسيكل

موتوسيكل

أصيب شخصان في حادث انقلاب موتوسيكل على طريق الأحرار اتجاه العصلوجي بمحافظة الشرقية، وجرى نقلهما إلى مستشفى الأحرار التعليمي، وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي باستقبالها عدد شخصين مصابين جراء انقلاب موتوسيكل، كانا يستقلانه.

ودفعت هيئة الإسعاف فرع الشرقية بعدد من مرافقها إلى موقع الحادث لمعاينته والاطمئنان على المصابين والوقوف على أسبابه، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، والتي أمرت بجمع كل التحريات حولها.

 

 

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