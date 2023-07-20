محافظ الإسكندرية يوجه رؤساء الأحياء برفع كفاءة العمل بالقطاعات الخدمية

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء لرفع كفاءة العمل بجميع القطاعات الخدمية بنطاق الأحياء، مشددا باتخاذ إجراءات رادعة وصارمة تجاه أي موظف مقصر في مهام عمله.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع رؤساء الأحياء لمتابعة عدد من الملفات منها: التغييرات المكانية والنظافة، وإعادة الشيء لأصله، والمباني المخالفة والإنارة، وإزالة الإشغالات، والمنافذ التموينية. وذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة.

مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار

وكلف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بسرعة الانتهاء من أعمال إعادة الشىء لأصله بجميع الشوارع التي يتم فيها تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، تسهيلا على الحركة المرورية بالمحافظة خاصة خلال موسم الصيف.

حملات مفاجئة

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات المفاجئة على الأسواق ومنافذ بيع السلع بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين، وتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات مع فرض غرامات فورية على المخالفين لإعادة الانضباط للشارع السكندري.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حزم لأي محاولات بناء مخالف أو تعدي على أراضى وأملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، والمرور الميداني خاصة خلال فترة الإجازات لمنع أي محاولات بناء مخالف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء قائلا: «أن كل رئيس حي مسئول مسؤولية كاملة عن الحي الخاص به، ولن يسمح بأي تقصير في حق المواطن، وسيتم إتخاذ إجراءات رادعة وصارمة تجاه أي موظف مقصر في مهام عمله».

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتواصل الفعال والفوري مع جروب الواتس آب الخدمي الموحد «الإسكندرية، مواطن ومسؤول» الذي وجه المحافظ بإنشائه ليجمع بين أدمنز جروبات الواتس آب الخدمية وتنفيذي المحافظة لنقل نبض الشارع السكندري، مكلفا رؤساء الأحياء بحل الشكاوى خلال 48 ساعة من عرضها.

رفع كفاءة الميادين والحدائق

وفيما يخص موسم الصيف، كلف المحافظ رؤساء الأحياء بالاهتمام برفع كفاءة الميادين والحدائق، مع زيادة أعداد الأشجار، ورفع كفاءة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة.

كما أكد الاستمرار رفع كفاءة منظومة النظافة ومعدلات رفع القمامة خاصة مع موسم الصيف وزيادة زائري الإسكندرية بالتنسيق مع شركة نهضة مصر.