انفجار جنوب أفريقيا.. سيارات تطير في الهواء ومقتل وإصابة 48 شخصا (فيديو)

أعلنت السلطات وخدمات الطوارئ بجنوب أفريقيا، في وقت متأخر من مسا أمس، أن شخصا واحدا لقي حتفه فيما أصيب 48 آخرين على الأقل إثر انفجار أنبوب غاز تحت الأرض أسفر عن حدوث تشققات بالطرق وانقلاب السيارات في مدينة جوهانسبرج.

السلطات تحقق في ملابسات انفجار جنوب أفريقيا الغامض

وعثر رجال الإطفاء في جنوب أفريقيا على جثة القتيل أسفل إحدى السيارات، مشيرة إلى أنه لم تتضح بعد أسباب وملابسات هذا الانفجار الذي فتحت السلطات تحقيقا فيه، حسبما ذكرت شبكة «إيه بي سي» الأمريكية.

من جهتها، أفادت الشركة التي تقوم بتزويد المدينة بالغاز بأنها لا تعتقد أن خطوط الأنابيب الموجودة تحت الأرض مسئولة عن انفجار جنوب أفريقيا، كما اعتقدت السلطات الجنوب إفريقية في بداية الأمر.

شركة خطوط الأنابيب: لم تشهد شبكتنا أي انخفاض في الضغط

وقالت الشركة في بيان إنه «من غير المرجح» أن يكون الانفجار الذي تسبب في تشقق مدرج مطار وانقلاب سيارات ناجما عن خط أنابيب غاز أو تسرب، بحسب شبكة «يورو نيوز».

وأضافت الشركة في بيان: «لم تشهد شبكتنا أي انخفاض في الضغط، ما يشير إلى أن أنابيب الغاز سليمة، ولا يزال عملاؤنا في المنطقة يتلقون الغاز دون انقطاع».

مولاودزي: إجلاء بعض الأشخاص من منطقة الانفجار

فيما قال المتحدث باسم خدمات الطوارئ بجنوب أفريقيا، روبرت مولاودزي، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إنه تم نقل المصابين إلى عدة مستشفيات قريبة من مكان الانفجار من أجل تلقي العلاج حيث لا يزال 12 منهم محتجزا بالمستشفيات فيما خرج 36 مصابا.

وأشار مولاودزي، في تغريدته إلى إجلاء بعض الأشخاص من المنطقة بسبب مخاوف من انفجار ثان أو انهيار المباني متعددة الطوابق.