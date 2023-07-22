احذر مخالفة كسر زجاج السيارة الأمامي.. تستوجب إيقاف الرخصة 3 أشهر

مخالفة كسر زجاج السيارة لا يجوز فيها التصالح وتستوجب إيقاف الرخصة لمدة 3 أشهر، وتوقيع غرامة تتراوح ما بين 21 جنيهًا إلى 100 جنيه، وتستوجب الفحص الفني للموتور عن طريق المهندس الفني للمرور واستخراج رخصة للسيارة من جديد وكذلك تغيير الزجاج المكسور قبل إتمام عملية الفحص.

مخالفة كسر الزجاج

وبحسب قانون المرور أن مخالفة كسر الزجاج هي من المخالفة المغلظة التي لا يجوز فيها التصالح لأنها تدخل في إطار مخالفات الأمن والمتانة التي تستوجب سحب رخصة السيارة وإعطاء مالك السيارة أو السائق إيصال من المرور بسحب الرخصة وكتابة السبب في هذا الإيصال.

خطوات التخلص من مخالفة سحب الرخصة بسبب كسر الزجاج

- تغيير الزجاج المكسور.

- التوجه إلى وحدة المرور التابع لها محل الإقامة.

- سحب نموذج فحص فني.

- إجراء الفحص الفني للزجاج وموتور السيارة والشاسيه.

- توقيع مهندس المرور على نموذج الفحي الفني بعبارة«زوال السبب».

- دفع مخالفات الرخصة المحددة قانونًا.

- تجديد خطابات السير بالسيارة لمدة 3 أشهر.

- استلام رخصة السيارة.