256 ألف جنيه إيرادات «مطرح مطروح» في ثاني أيام عرضه بالسينما

حقق فيلم مطرح مطروح في شباك تذاكر السينما، أمس، نحو 256 ألفًا و26 جنيهًا، ليتذيل قائمة الأفلام المعروضة حاليًا في السينما، بحسب بيان محمود الدفراوي مسؤول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

إيرادات فيلم مطرح مطروح

وانطلق عرض فيلم مطرح مطروح في السينما يوم الأربعاء وحقق إيرادات 191 ألفًا و313 جنيهًا، ليقترب إجمالي إيراداته على مدار يومين عرض بالسينما إلى نحو نصف مليون جنيه.

أبطال فيلم مطرح مطروح

فيلم مطرح مطروح من بطولة محمود حميدة، وشيماء سيف، وكريم عفيفي، وسامي مغاوري، وليلى زاهر، ومحمد السعدني، والفنان البريطاني سكوت آدكنز، ومن تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

قصة فيلم مطرح مطروح

تدور قصة فيلم مطروح، في إطار كوميدي ملئ بالتشويق والإثارة، وبالتحديد خلال فترة الأربعينيات من القرن الماضي، عندما تقرر أسرة السفر إلى مرسى مطروح لقضاء فصل الصيف، وتندلع حربًا غير متوقعة بين دول القوى العظمى في فترة الحرب العالمية.