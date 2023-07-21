وكيل «صحة مطروح» يحيل المتغيبين عن العمل بمستشفى الحمام للتحقيق

أحال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، المتغيبين من الفريق الطبي في مستشفى الحمام، دون عذر، إلى التحقيق بديوان عام مديرية الصحة بمطروح، مشددا على أنه لم ولن يتهاون مع المقصرين، حرصا منه على تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي وزائري المحافظة، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات ضدهم تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر الصباحي والمسائي، ومراجعة منافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى المحافظة.

مراجعة الخدمات الصحية بمستشفى الحمام

وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح، مستشفى الحمام المركزي، في وقت مبكر اليوم الجمعة، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.

متابعة العناية المركزة والغسيل الكلوي

وبدأ «سالم» جولته بالمرور على مستشفى الحمام شرق محافظة مطروح، وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ وقسم العناية المركزة والحضانات والقسم الداخلي وقسم الغسيل الكلوي وقسم العمليات بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما استمع لبعض مرافقي الحالات أثناء المرور للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة.

صيانة أجهزة طبية

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه أثناء المرور تلاحظ وجود أجهزة تنفس صناعي بقسم الأطفال حديثي الولادة بحاجة إلى صيانة عاجلة، وعلى الفور وجه الإدارة الهندسية بالمديرية بمخاطبة الشركة المعنية لإصلاح الجهاز على وجه السرعة.

كما وجه إدارة التموين الطبي بسرعة رفع الكهنة الموجودة بالمستشفى ونقلها إلى مخازن المديرية، مؤكدا أنه وجميع الأطقم الطبية لم ولن يدخروا أي جهد في سبيل تقديم الخدمات الطبية العاجلة واللائقة للمترددين على المنشآت الصحية بمحافظة مطروح.

فرق طبية لمتابعة الخدمات الصحية

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية، وأنه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.