إحالة فتاة وخطيبها متهمين بسرقة 675 ألف جنيه من تاجر لعب بحلوان للمحاكمة

أمرت النيابة العامة، بإحالة فتاة وخطيبها لاتهامهما بسرقة 675 ألف جنيه من داخل خزينة تاجر لعب أطفال، في حلوان، للمحاكمة الجنائية.

بلاغ من تاجر لعب بسرقة مبلغ من داخل شقته

بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة حلوان، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بقيام أحد الأشخاص «تاجر لعب أطفال» بالإبلاغ عن سرقة مبلغ مالي من داخل شقته الكائنة بدائرة القسم.

فحص كاميرات المراقبة

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود أي كسر بالخزينة محل السرقة، وبفحص كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الواقعة، أظهرت المتهمان الأول وخطيبته «ابنة شقيق المُبلغ» بارتكاب الواقعة.

القبض على المتهمين

وجرى ضبط المتهمين وأقرا بارتكاب الواقعة، إذ قام الثاني بالدخول إلى الشقة من شباك الحمام المؤدي لسلم العقار محل الواقعة، إذ سهلت المتهمة له الدخول وفتح الخزينة بمفتاحها - عثر عليه بجوارها - واستولى على المبلغ المالي، وأرشدا عن مكان المسروقات.

وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

قال المحامي محمد عبد الحميد الصادق، إن عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات في المادة 318، لا تتجاوز السجن سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأضاف «الصادق» خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يجوز في حالة العودة لارتكاب جريمة مشابهة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.