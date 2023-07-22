«الإسكان والتعمير» يطرح شاليهات في الغردقة.. المساحات ونظام السداد

أعلن بنك التعمير والإسكان، طرح شاليهات في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ضمن مشروع «الفيروز».

وأوضح بنك الإسكان والتعمير، أن مشروع الفيروز يقع بمنطقة الأحياء المائية بمدينة الغردقة على الطريق الرئيسي «الغردقة– رأس غارب» بواجهته الشرقية، وعلى بعد 8 كيلومترا من منتجع الجونة في محافظة البحر الأحمر.

مميزات مشروع «الفيروز»

وكشف البنك عبر موقعه الرسمي، عن مميزات شاليهات مشروع «الفيروز»، حيث تمتاز بتشطيب فاخر سوبر لوكس، وتنسيق كامل للموقع، ومساحات خضراء، وواجهات عصرية، ووجود منطقة خدمات تشمل (جامع – ملاعب – مول تجاري / إداري)، كما أن المشروع محاط بسور شبكي، مشيرا إلى الاستلام الفوري.

مساحات شاليهات ونظام السداد

وأوضح البنك أن مساحات الشاليهات تتضمن الىتي:

- شاليهات دور أرضي بعدد 58 شاليه، و2 غرفة وصالة، مساحات من 87 إلى 89 مترا، إضافة إلى حدائق ملحقة بالدور الأرضي حق انتفاع بمساحات تتراوح ما بين 10 أمتار إلى 141 مترا.

- شاليهات دور أول عدد 2 غرفة وصالة، بمساحات من 100 إلى 108 أمتار.

- شاليهات دور ثان، غرفه وصالة، بمساحات من 90 الى 100 متر.

نظام السداد

وتابع بنك التعمير والإسكان، أن نظام السداد يتمثل في 15٪ مقدم حجز، ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.

وللحجز والاستفسار يمكن التوجه إلى مقر الإدارة العامة للتسويق الإسكاني، في 6 شارع رفاعة، بالدقي، أمام مجلس الدولة.