ختام ملتقى عيون الدولي الثالث للفنون التشكيلية بدار الأوبرا الليلة

يختتم ملتقى عيون الدولي الثالث، فعالياته بدار الأوبرا المصرية، الليلة.

وقال الفنان مصطفى السكري رئيس الملتقى لـ«الوطن»، أن الملتقى يضم قرابة 50 فنانا مصريا و20 عربيا وأجنبيا منهم مشاركات بالحضور ومشاركات عن بُعد من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وتونس والمغرب وروسيا وبنما والكويت، ينتمون إلى مختلف المدارس الفنية «السريالية – التعبيرية – التأثيرية – الواقعية - الرومانسية والكلاسيكية».

70 عملا فنيا تشارك في المعرض

وتابع أن المعرض يضم نحو 70 عملا فنيا متنوعا في مجالات: التصوير (الزيتي، الأكريليك، الرصاص، الفحم) والنحت والأشغال الفنية والديكوباج.

الملتقى يهدف إلى إلقاء الضوء على المواهب الفنية الشابة

ويهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على المواهب الفنية الشابة ممن لم تتح لهم فرصة عرض أعمالهم داخل سماء الفن التشكيلي في مصر للتعبير عن أنفسهم وأعمالهم الفنية مع مجموعة من الفنانين التشكيلين المحترفين العرب والمصريين؛ للمساهمة في تبادل الخبرات وعرض مواهبهم وإمكانياتهم التشكيلية.

كما يشارك في المعرض مجموعة من ضيوف الشرف من بينهم الفنانة أماني زهران مدير إدارة المقتنيات بمؤسسة الأهرام، والدكتورة سلمى يوسف كامل أستاذ الفنون الإبداعية، وفاطمة أبو حطب الكاتبة الصحفية رئيس تحرير مجلة علاء الدين سابقا ورئيس تحرير مجلة المنطقة الروتارية.