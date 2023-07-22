السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكما يتضمن بمعاقبة المتهم «أ.ى.ا» عامل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بسرقة المجنى عليه «م.ا.ع» بالإكراه تحت تهديد السلاح بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

قام المتهم بإيقافه وتهديده بسلاح أبيض

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغا من المجنى عليه، بأنه أثناء سيره في الطريق العام في دائرة المركز قام المتهم بإيقافه وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزته، واستولى منه على هاتفه المحمول ومتعلقاته تحت تهديد السلاح.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة السرقة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.