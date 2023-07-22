إعدام أكثر من 48 طن أغذية وضبط 396 منشأة مخالفة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة وموسعة خلال الـ25 يوماً السابقة، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية، للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

ضبط 396 منشأة غذائية بها نقص شديد

أسفرت جهود هذه حملات مديرية الصحة بعد المرور على 3495 منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، ضبط 396 منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

إعدام 41 طن و 744 كيلو لحوم وأغذية متنوعة

كما جرى إعدام 41 طنا و744 كيلو لحوم وأغذية متنوعة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 6 أطنان و455 كيلو أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وجرى سحب 782 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 2290 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.