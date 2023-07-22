«الدراسات الإسلامية» للبنات بسوهاج تحتفل بالعام الهجري الجديد

شارك الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، احتفالات كلية الدراسات الإسلامية للبنات بسوهاج بالعام الهجرى الجديد 1445 الذى نظمته بمدرج الكلية الرئيسي، الذي حضره الدكتور علي عبد الموجود نور الدين عميد الكلية والدكتورة فاطمة المهدى وكيل الكلية للدراسات العليا، وزكريا حسان عضو مجلس النواب، ولفيف من الضيوف وجمع من قيادات الكلية والطالبات.

قدم «حمادي» التهنئة للقيادة السياسية والتنفيذية وللشعب المصري، وأيضاً طالبات كلية الدراسات الإسلامية للبنات بسوهاج، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركة، وأن تظل مصرنا الحبيبة فى أمن وأمان واستقرار لتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات.

تضمنت الاحتفالية العديد من كلمات الضيوف

كما تحدث الدكتور رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية خلال كلمته عن الفضائل والدروس والعبر الكثيرة المستفادة من الهجرة النبوية المباركة لما لها العديد من المشاهد العظيمة التى ساهمت في تأسيس الدولة الإسلامية لتضرب أروع الأمثلة للدول والشعوب، تضمنت الاحتفالية العديد من كلمات الضيوف والفقرات المتنوعة.

تقديراً لجهوده وتعاونه الدائم

وفى نهاية الاحتفالية كرم الدكتور على عبد الموجود الدكتور أحمد حمادي تقديراً لجهوده وتعاونه الدائم فى العديد من المجالات.

ورافق الدكتور أحمد حمادي خلال الاحتفال عمر التلمساني مدير العلاقات العامة والإعلام منطقة سوهاج الأزهرية.