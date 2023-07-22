ثورة يوليو.. 71 عاماً على «الحرية والكرامة»

«إننا جميعاً نُحافظ على سيادتنا، ونُدافع عن كرامتنا والعزة والحرية والكرامة»، بتلك الكلمات لخَّص الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، المبادئ الرئيسية التى سعت الدولة المصرية لتحقيقها من خلال ثورة 23 يوليو، بعدما تولد فى عقول وضمائر نخبة من أبناء مصر فى صفوف الجيش، بأن إرادة مصر ليست فى يد أبنائها، وأن إرادة مصر غير مستقلة، وتقبع فى يد الاحتلال، حتى قاموا بـ«الحركة المُباركة»، بإنهاء الملكية، والسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو الأمر الذى لم يستغرق سوى دقائق قليلة ليؤيده جموع الشعب المصرى. وما زال المصريون، حتى بعد مرور 71 عاماً على ثورة 23 يوليو، يحتفلون بذكراها كل عام، نظراً للتأثيرات الواسعة التى حققتها الثورة فى المجالات كافة، ليتغير وجه الحياة فى مصر بعد الثورة؛ فكان الحال قبل «23 يوليو 1952»، هو انتشار الفساد وتردى الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، ووصل الأمر إلى تآمر البعض لجعل مصر بدون جيش كامل التسليح، ما جعل ثورة 23 يوليو خالدة فى قلوب الشعب المصرى، هو نجاحها فى القضاء على الاستعمار خلال عامين فقط من تولى «مجلس قيادة الثورة» مقاليد حكم البلاد، ثم التحرك لإنشاء جيش وطنى قوى، والعمل على الإصلاح فى مختلف المجالات، وأقلق بعض القوى، ودفعها لشن العدوان الثلاثى على مصر، لتنتصر بعدها، وتواصل مسيرة العمل الجاد على يد رجال اختاروا أن يغلبوا مصلحة الوطن العليا على كل اعتبار. واليوم.. يحتشد الآلاف من أبناء الشعب المصرى، فى ضريح الرئيس التاريخى لمصر عقب ثورة 23 يوليو، الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، لإحياء ذكرى الثورة، ومبادئها من تحقيق الحرية والكرامة، وإنهاء الاحتلال والتبعية، والسعى لتحقيق المشروعات التنموية والقومية العملاقة، وهو الطريق الذى نجحت مصر فى استكماله، والانطلاق فيه بمعدلات غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.