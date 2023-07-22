إصابة 6 أشخاص في حوادث متفرقة بالفيوم

أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة على مختلف الطرق بالفيوم، خلال الساعات الماضية، بينها انقلاب سيارات ودارجات نارية، فيما كان العامل المشترك في جميع الحوادث هي السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق التي أدت إلى وقوع الحوادث في نهاية الأمر.

وتوقفت حركة المرور على عدة طرق جراء تلك الحوادث فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان كل حادث على حدة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات وإيداعهم في المستشفيات القريبة.

إصابة شخصين في انقلاب سيارة

أصيبت ربة منزل تدعى «رشا.م.أ» 35 سنة ومقيمة بمحافظة المنيا، وآخر مجهول الهوية، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق شلالات وادي الريان المتفرع من طريق أسيوط الغربي، بسبب السرعة الزائدة، فيما جرى نقلهما إلى مستشفى أبشواي المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

إصابة أربعيني في انقلاب سيارة

كما أصيب محمود سلامة عبيد 43 سنة في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، أمام مدخل سنورس، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى سنورس المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

إصابة شاب في انقلاب موتوسيكل

وشهد طريق دائري الفيوم، وقوع حادث انقلاب دراجة نارية أمام مدخل إطسا، مما أسفر عن إصابة أحمد رمضان محمد قطب 43 سنة بكسر في عنق الفخذ الأيمن، وجرى نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى الفيوم العام.

إصابة شاب في انقلاب دراجة نارية

وأصيب شاب يدعى خالد أحمد علي 18 سنة بإصابات متنوعة جراء تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية أمام مدرسة الشروق بمنطقة كيمان فارس، وجرى نقله إلى مستشفى الجامعة بالفيوم.

إصابة شاب في انقلاب موتوسيكل

أصيب شاب يدعى محمد محمود نمر 21 سنة بإصابات متعددة جراء تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية، كان يستقلها بميدان عبد المنعم رياض بمدخل مدينة الفيوم، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم الجامعي.

تحرير المحاضر اللازم

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل حادث على حدة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.