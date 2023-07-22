ارتفاع ضحايا الانهيار الأرضي بالهند إلى 24 قتيلاً والبحث عن 86 آخرين

لا تزال السلطات المختصة تواصل البحث عن ضحايا كارثة الانهيار الأرضي بالهند، لليوم الثالث على التوالي، بحثا عن ناجين من الانهيار الذي حدث في قرية رايجاد بولاية ماهاراشترا غربي البلاد والذي يحاصر العشرات من الهنود تحت الطين، بسبب الأمطار الغزيرة.

وبحسب المعلن من السلطات الهندية، فقد ارتفع عدد الضحايا، حتى اللحظة، إلى 24 قتيلاً على الأقل، بالإضافة إلى نحو 86 آخرين مازالوا في عداد المفقودين، تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عنهم تحت الأنقاض، بعد 3 أيام من كارثة الانهيار الأرضي.

كارثة الانهيار الأرضي بالهند

ونقلت صحيفة «هندوستان تايم» عن مسؤول بالشرطة الهندية أن قوات الحماية المدنية أستأنفت عمليات البحث والإنقاذ لضحايا الانهيار الارضي بالهند منذ صباح اليوم السبت، بعد أن توقفت أمس الجمعة، بسبب غزارة الأمطار.

وأضاف المسؤول الهندي أن قوات الاستجابة للكوراث الوطنية، وبعض الهيئات الحكومية، استأنفت عملها صباح اليوم السبت، بعد أن توقفت أمس بسبب الأمطار الغزيرة، التي تسببت في طمر 17 منزلاً من إجمالي 48 منزلاً في القرية التي ضربتها الكارثة.

وفاة 24 شخصاً في الهند

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير مساء اليوم السبت، بأن الانهيار الأرضي وقع يوم الأربعاء الماضي، وفق مكتب إدارة الكوارث في منطقة «رايجادا»، التي تقع غرب الهند.

وأضافت أن ما لا يقل عن 24 شخصاً لقوا مصرعهم نتيجة الكارثة، فيما أصيب نحو 10 آخرين بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى اعتبار نحو 86 شخصاً آخرين في عداد المفقودين، وأشارت إلى أنه تم إنقاذ نحو 111 شخصاً من بين الأنقاض.