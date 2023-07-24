هل يجوز استخراج عقد بيع أو توكيل لرخصة سيارة منتهية؟.. خبير مروري يجيب

يشترط عند إتمام عملية بيع سيارة وجود مالكها أوشخص موكل عنه، وإذا كانت المركبة رخصتها منتهية المدة القانونية فلا يمكن استخراج عقد بيع أو توكيل عام أو خاص، بحسب تصريحات اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير المروري لـ«الوطن».

هل يجوز استخراج عقد بيع أو توكيل لرخصة سيارة منتهية؟

وأضاف أن خطوات تجديد رخصة التسيير تتضمن بنودا إلزامية لصالح الدولة وهي الضريبة والتأمين، لذلك يجب على مالك السيارة أن يسدد أموال الدولة ممثلة في الضريبة والتأمين وأوراق وزارة المالية الخاصة بالتجديد والفحص الفني للسيارة للحفاظ على البيئة العامة والتلوث العام، وفي حالة تسديد الرسوم سالفة الذكر يحصل مالك السيارة على شهادة بيانات موجهة للشهر العقاري لاستخراج عقد بيع للسيارة أو توكيل خاص أو عام لبيع لنفسه أو للغير والتعامل مع المرور.

الإجراءات تسري على كل أنواع المركبات

وأوضح الخبير المروري أن أي مركبة فيها موتور تخضع لقانون المرور، وأن هذه الإجراءات تسري على كل أنواع المركبات بما فيها الدرجات النارية بمختلف أنواعها وأحجامها والتوك التوك.