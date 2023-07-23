حكم تقدم المأموم على الإمام في الصلاة بسبب ضيق المكان.. «الإفتاء» توضح

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول تقدم المأموم على الإمام في الصلاة بسبب ضيق المكان، وذلك ردا على تساؤل بشأن هذا الأمر.

وأوضحت دار الإفتاء، أنّ مَن تأخر من المصلين حتى امتلأ المسجد ولم يجد مكانًا داخل المسجد يجوز له أن يصلي خارج المسجد، بحيث يكون خلف الإمام أو محاذيًا له، ولا يتقدم عليه إلا عند فقد الحيلة في ذلك، وبشرط إمكان متابعة الإمام في أركان الصلاة، وينوي حينئذٍ تقليد المالكية، وصلاته صحيحة.

حكم التقدم على المأموم في الصلاة

ولفتت دار الإفتاء إلى أنّه لا يجوز تقدم المأموم على الإمام عند جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ولا تصح صلاة المأموم حينئذٍ؛ أخذًا من سنَّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الجماعة ومن اللغة التي يُفهَم منها أن الإمام لا بد من تقدمه على المأموم في المكان؛ حيث أوضح ابن قاسم الغَزِّي الشافعي في «فتح القريب المجيب شرح متن الغاية والتقريب»، قائلا: «وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه»، أي المسجدِ (وهو) أي المأمومُ (عالمٌ بصلاته) أي الإمامِ بمشاهدة المأموم له، أو بمشاهدته بعضَ صفٍّ (أجزأه) أي كفاه ذلك في صحة الاقتداء به «ما لم يتقدم عليه»، فإن تقدم عليه بعَقِبه في جِهَته لم تنعقد صلاتُه، ولا تَضُرُّ مساواتُه لإمامه، ويُندَب تخلفُه عن إمامه قليلًا».

كراهية التقدم على الإمام

بينما يرى المالكية جوازَ ذلك مع الكراهة، إلا عند الضرورة فيجوز بلا كراهة، ويرون صحةَ صلاةِ المأمومِ إذا أمكنه متابعة الإمام في الأركان؛ أخذًا مِن أنه مسكوت عنه، فهو في حكم العفو ما لم يُخِلَّ بالصلاة إذا كان وقوفه أمام الإمام مانعًا له من المتابعة.

وقال صاحب «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» (2/ 228): [(فرع) قال في «المدخل»: تَقَدُّمُ المصلي على الإمام والجنازةِ فيه مكروهان؛ أحدهما: تقدمه على الإمام، والثاني: تقدمه على الجنازة. انتهى بالمعنى. فعلى هذا يكون التقدمُ على الجنازة مكروهًا فقط، وتصح الصلاة سواء كان المتقدم إمامًا أو مأمومًا] اهـ.