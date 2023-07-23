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مصرع سيدة أثناء عبورها الطريق في المرج.. «صدمها تروسيكل»

كتب:

بسمة عبدالستار
11:52 ص | الأحد 23 يوليو 2023
جثة- صورة أرشيفية

جثة- صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقباله جثة (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم)، توفيت متأثرة بإصابتها، إثر تعرضها لحادث مصادمة بدائرة القسم.

وتبين أنه حال سير مركبة «تروسيكل» بدون لوحات معدنية قيادة (عامل – مقيم بمحافظة القليوبية) بدائرة القسم اصطدم بالمتوفاة حال عبورها الطريق، ونتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها التي أودت بحياتها، وبسؤال قائد التروسيكل وشقيق المتوفاة أيدا ما سبق.

 

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بقلم بسمة عبدالستار