مصرع سيدة أثناء عبورها الطريق في المرج.. «صدمها تروسيكل»
كتب:
بسمة عبدالستار
11:52 ص | الأحد 23 يوليو 2023
جثة- صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقباله جثة (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم)، توفيت متأثرة بإصابتها، إثر تعرضها لحادث مصادمة بدائرة القسم.
وتبين أنه حال سير مركبة «تروسيكل» بدون لوحات معدنية قيادة (عامل – مقيم بمحافظة القليوبية) بدائرة القسم اصطدم بالمتوفاة حال عبورها الطريق، ونتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها التي أودت بحياتها، وبسؤال قائد التروسيكل وشقيق المتوفاة أيدا ما سبق.