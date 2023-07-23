إجراء 103 عمليات قسطرة قلبية ضمن حملة «في كل ثانية حياة» بالغربية

أشاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجهود هيئة التأمين الصحي بالغربية، في تنفيذ مبادرة «كل ثانية حياة» لعلاج مرضى جلطات القلب بمستشفى المجمع الطبي التابع للتأمين الصحي بطنطا، وذلك ضمن المنظومة الخاصة بالمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ.

مبادرة «في كل ثانية حياة» بالغربية

وأوضح محافظ الغربية، أن مبادرة «في كل ثانية حياة» تأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بقضية السلامة العامة، وتحسين صحة المصريين وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية في ظل رؤية مصر 2030، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق حزمة من الإجراءات الصحية التي تضمن الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

مرضى جلطات القلب الحادة

وأشاد «رحمي» بمجهودات وزارة الصحة والخطة الوطنية الموضوعة لتفعيل مسار دائم وسريع لمرضى جلطات القلب الحادة، وذلك لضمان تحقيق نسب شفاء عالية من خلال توفير الرعاية اللازمة والسريعة للمرضى المشمولين بالمبادرة.

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ بالتوسع في تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لكافة الفرق الطبية بالمستشفيات على كيفية التفاعل مع المبادرة ومنظومة المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، والتنسيق لتوفير كافة الاحتياجات العاجلة من المستلزمات والقسطرة والمنظمات، وكذلك رصد الاحتياجات وتلبيتها أولا بأول.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سيد جلال، مدير الفرع، أن المبادرة التي أطلقها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، في نهاية عام 2022، استهدفت دعم وتعزيز الخدمات الطبية الحرجة لمرضى الذبحة الصدرية والجلطات القلبية الحادة، كما وجه الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين، وتقديم خدمات مجانية وذات جودة عالية لهم ضمن المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ.

دورات تدريبية للفريق الطبي

وأشار «جلال» إلى أن مستشفى المجمع الطبي أجرت 103 جراحة قسطرة قلبية طوارئ وتركيب 10 منظمات قلب دائم ومؤقت في أقل من شهرين منذ انطلاق المبادرة في محافظة الغربية.

يذكر أن فرع التأمين الصحي بالغربية عقد دورات تدريبية لعدد 16 فردا من الطواقم الطبية على إنعاش القلب المتقدم، بالتنسيق مع جمعية القلب الأمريكية، للتوعية بكيفية القيام بالإنعاش القلبي الرئوي والتعامل مع حالات الأزمات القلبية، خصوصا أن الثواني والدقائق الأولى من الإصابة من شأنها إنقاذ حياة المريض، كما توسع الفرع في عقد الدورات التدريبية للفرق الطبية لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة والوصول لنسب الشفاء العالمية لمرضى جلطات القلب الحادة.