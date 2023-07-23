ضبط متهمة بالنصب على المواطنين في القاهرة.. أوهمتهم بالحصول على شهادات معتمدة

ألقى رجال الأمن بوزارة الداخلية، القبض على سيدة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنيين وإيهامهم بالحصول على شهادات معتمدة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل واقعة النصب

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، أدارت كيانا دون ترخيص بدائرة قسم شرطة الأزبكية في القاهرة، واتخذته وكرا لممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على شهادات معتمدة بصفة مستشار في مجالات مختلفة، لتمكينهم من الالتحاق بالعمل في الشركات والمؤسسات الكبرى داخل وخارج البلاد، على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطها من خلال إنشاء صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي نظير تقاضيها مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من استهدافها وضبطها بمحل سكنها، وبتفتيش مقر الكيان المُشار إليه تم ضبط عدد من الشهادات والكارنيهات مُعدة للاستخدام منسوب صدورها للعديد من الجهات، و2 أكلاشيه، وجهاز لاب توب، وهاتف محمول.

اعترافات المتهمة

وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، وأنّها اتفقت مع مدير مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، له معلومات جنائية، بطباعة وإعداد الكارنيهات والشهادات المُزمع صدورها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر المطبعة المُشار إليها، وبحوزته عدد من الشهادات والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لعدة جهات، وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وطباعة الكارنيهات المضبوطة بالمطبعة محل عمله، وطباعة الشهادات بمطبعة أخرى كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، أمكن ضبط مديرها وبحوزته عدد من الشهادات منسوب صدورها للعديد من الجهات، وجهاز حاسب آلي، وهاتف محمول.