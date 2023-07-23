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رئيس الوزراء يرأس وفد مصر في مؤتمر قضايا الأمن الغذائي بإيطاليا

كتب:

محمد أبو عمرة
12:37 م | الأحد 23 يوليو 2023
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال بسام راضي، سفير مصر في العاصمة الإيطالية روما، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء يرأس وفد مصر المشارك غدًا في المؤتمر الذي الذي دعت إليه الأمم المتحدة لمراجعة نظم الغذاء العالمي لبحث قضايا الأمن الغذائي، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 26 يوليو بمقر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو.

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر التنمية والهجرة 

وأضاف السفير، أن رئيس مجلس الوزراء، يشارك في مؤتمر التنمية والهجرة الذي تنظمه إيطاليا، اليوم الأحد، بمقر الخارجية الإيطالية لعدد من دول منطقة المتوسط وأفريقيا والشرق الأوسط؛ لبحث قضايا الهجرة والتنمية في القارة الأفريقية.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.