وزير الإسكان لـ«الوطن»: تسليم عقود «مسكن» بالعاصمة الإدارية لـ1350 أسرة

كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الدكتور عاصم الجزار، عن تسليم أكثر من 1350 أسرة لعقود الانتقال للإقامة بمشروع «زهرة العاصمة» في العاصمة الإدارية الجديدة، والمتضمن انتقال الموظفين للسكن داخل العاصمة، مع العمل على تسليم باقي الوحدات السكنية لأعداد إضافية أخرى.

وحدات سكنية متنوعة المساحات

وأضاف وزير الإسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة تعمل على خلق حياة كاملة متكاملة للمواطنين المنتقلين للسكن في العاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أنه تم تسليم محاضر استلام وحدات المرحلة الأولى بمشروع «زهرة العاصمة» بإجمالي 376 عمارة تضم 9024 وحدة سكنية كاملة التشطيب متنوعة المساحات.

وأكد «الجزار»، أنه يتم العمل على إنهاء وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بتسلم الوحدات السكنية، داخل مقر جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال توفير عدد كافي من الموظفين والعاملين بقسم خدمة العملاء للانتهاء من تنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بالتقديم على المرافق مثل «المياه والكهرباء والغاز» وغيره كذلك تسليم محضر استلام الوحدة في نفس اليوم، للتيسير على المواطنين.

وحدات زهرة العاصمة

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم التشديد على ضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ، والالتزام بالجدول الزمني، للانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية بأفضل صورة، أسوة بما تم في المرحلة الأولى، نظراً لوجود إقبال كبير من الموظفين على الحجز بوحدات زهرة العاصمة، والتي تتميز بجودة حياه عالية، وتتميز بخدمات متنوعة.

وقال الجزار، نسعى بكل طاقتنا لتقديم أفضل خدمة متميزة، لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة المنتقلين حديثا للحياة في المدن الجديدة، مؤكدا أن جميع قيادات الإسكان تبذل قصارى جهدها لتقديم أفضل خدمة ممكنة لرواد مشروع زهرة العاصمة، وأبوابنا مفتوحة لجميع العاملين لاستقبال أي مقترحات فيما يخص المشروع.

ويضم مشروع «سكن موظفي بالعاصمة الإدارية الجديدة «زهرة العاصمة» المرحلة الثانية 196 عمارة تضم 4704 وحدة.