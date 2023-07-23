أستاذ اقتصاد: أسوان تتأهل لتكون مركزا ومصدرا للطاقة

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن محافظة أسوان تتأهل وتتأهب لتكون مركزا ومصدرا للطاقة وذلك بعد إعلانها كعاصمة للاقتصاد والثقافة الإفريقية، مؤكدا نجاح مشروع «بنبان» الذي كان إحدى خطط الدولة المصرية لتحقيق التنمية المتوازنة التي تعتمد على تنفيذ مجموعة من المشروعات في الأقاليم المختلفة حسب ما يتميز به كل إقليم من ميزة نسبية.

مشروعات الطاقة أحدثت نقلة كبيرة بأسوان

وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن محافظة أسوان وتحديدا بنبان كانت المنطقة الأفضل من حيث اعتبارات الجدوى الاقتصادية لاختيار فكرة أو مشروع الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن الإنجازات والمشروعات التي شهدتها تلك المنطقة غيرت من الوضع الاقتصادي بها، إذ وفرت فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة، ومن ثم أحدثت نقلة كبيرة في المحافظة.

محطة «فارس» للطاقة الشمسية

وتابع: «إنشاء محطة فارس للطاقة الشمسية لها آثار إيجابية كبرى إذ يوفر فرص العمل ويحدث نموا اقتصاديا فضلا عن توفير الطاقة في تلك المنطقة لتصبح أسوان مصدرا للطاقة المتجددة على مستوى مصر وأفريقيا بشكل عام».