5 أفكار لمشروعات صغيرة ومتوسطة بعائد مضمون.. بينها مصنع ملابس أطفال

يبحث العديد من الشباب، الفترة الحالية، عن أفكار بسيطة بشأن إقامة مشروعات يستطيعون من خلالها الحصول على دخل مناسب لتسهيل الحالة المعيشية الخاصة بهم في ظل التركيز على أن يكون تنفيذ تلك المشروعات بطرق بسيطة.

وقدم بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، 5 أفكار خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن» والتي جاءت كما يلي:

مشروع بيع اكسسورات السيارات

قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الشباب الذين يريدون عمل مشروع صغير لزيادة الدخل، يمكنهم إقامة مشروع خاص ببيع إكسسوارات السيارات، حيث يهتم ويبحث العديد من المواطنين باستمرار عن أفضل الإكسسوارات الموجودة في الأسواق لشرائها وتتمثل تلك الإكسسوارات الميداليات وحاملات الأكواب والهواتف النقالة ومعطرات الهواء.

مشروع سيارات السندوتشات

وأضاف شعيب أن هناك مشروعات أخرى يمكن تنفيذها مثل السيارة المتحركة الخاصة ببيع السندوتشات، والتي تُعتبر من أكثر المشاريع الرابحة حول العالم، حيث كل ما يحتاجه الشاب استخدام الخامات الجيدة في طهي الطعام والتركيز على الأطعمة الأكثر تناولا في الشارع المصري، كما من الضروري وقوع تلك السيارة في الأماكن العامة التي يتوافد عليها المواطنون بالاستمرار.

بوتيك مخصص لملابس النساء

وتابع أنه يمكن إقامة مشروع متوسط، عبارة عن بوتيك لبيع الملابس الرسمية للنساء، ويتم ذلك من خلال اختيار أنسب الموديلات والتصميمات الحديثة التي تبحث عنها النساء الفترة الحالية والتركيز على توافرها داخلال البوتيك، ما يزيد من أرباح أصحاب المشروع.

مشروع صغير للمشغولات اليدوية والحرفية

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه قد يلجأ العديد من الشباب الفترة الحالية وبالأخص الفتيات إلى إقامة مشروع صغير خاص بالمشغولات اليدوية والحرفية مثل صناعة الميداليات أو الحقائب الكروشية والتريكوه أو الرسم على الخامات أو غيره من أمور المشغولات اليدوية، كما يستطيع الشاب أو الشابة من عرض تلك المشغولات على مواقع التواصل الاجتماعي أو المشاركة في البازارات المختلفة بغرض البيع وكسب الأموال.

تنفيذ مصنع لصناعة ملابس الأطفال

وأشار بلال شعيب إلى أن من الممكن أيضا تنفيذ مشروع متوسط لصناعة ملابس الأطفال من خلال إنشاء مصنع يعتمد على تنفيذ أحدث التصميمات التي تخص الأطفال من خلال استخدام ماكينات الخياطة والاستعانة بمجموعة من المصممين المبدعين.