3 ملايين و275 ألف جنيه إيرادات 5 أفلام بالسينما في يوم واحد

جاء إجمالي إيرادات الأفلام في شباك تذاكر السينما عن يوم أمس السبت، بنحو 3 ملايين و274 ألفا و856 جنيها؛ إذ تضم القائمة 5 أفلام جاءت بالترتيب في قائمة الإيرادات كالتالي «بيت الروبي، البعبع، تاج، مستر إكس، مطرح مطروح»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

بيت الروبي

تصدّر فيلم بيت الروبي، قائمة إيرادات الأفلام؛ إذ حقق في شباك تذاكر السينما أمس السبت، إيرادات تتجاوز مليون و400 ألف جنيه، وتجاوزت إجمالي إيراداته 106 ملايين جنيه، على مدار 4 أسابيع عرض بالسينما، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور، تارا عماد، تأليف محمد الدباح ونهى القماش، إخراج بيتر ميمي.

إيرادات فيلم البعبع

سجل فيلم البعبع في السينما أمس السبت، إيرادات تزيد عن 600 ألف جنيه، وتجاوزت حصيلة إيراداته 35 مليون جنيه، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، الطفل جان رامز وتيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

إيرادات فيلم تاج

أما فيلم تاج فحقق إيرادات أمس السبت، سجلت ما يزيد عن 492 ألف جنيه، وتجاوزت حصيلة إيراداته 40 مليون جنيه، بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، ساندي، تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

إيرادات فيلم مستر إكس

جاء فيلم مستر إكس في المركز الرابع، أمس السبت؛ إذ حقق إيرادات 468 ألف جنيه، وتتجاوز حصيلة إيراداته 22 مليون جنيه، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

إيرادات فيلم مطرح مطروح

جاءت إيرادات فيلم مطرح مطروح، أمس السبت، بنحو 197 ألف جنيه، واقتربت حصيلة إيراداته في 4 أيام عرض من مليون جنيه، بطولة محمود حميدة، شيماء سيف، كريم عفيفي، ليلى زاهر، تأليف محمد عز، إخراج وائل إحسان.