إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية بنطاق 4 مراكز في البحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة اليوم حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، طبقاً لتوجيهات نائب محافظ البحيرة.

تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

المرحلة الثالثة من الموجة 21

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 4 مراكز ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21 عن تنفيذ 8 قرارات إزالة على مساحة 870 مترا مربع عبارة عن إزالة:

- حالتي تعدي بمساحة 350 م 2 عبارة عن شدة خشبية بدون ترخيص وأسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والأسمنت بكوم حمادة.

- حالة تعدي بمساحة 300 م 2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالدلنجات.

- 4 حالات تعدي بمساحة 130 م2 عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض و الأحمر بنطاق قري النبيرة والضهرية ونكلا العنب بإيتاي البارود.

- حالة تعدي بمساحة 90 م2 عبارة عن شدة خشبية استعدادا لعمل قواعد وسملات خرسانية داخل وبجوار مبنى قديم بنطاق قرية كوم النصر بالمحمودية.

حملات إزالة تعديات على بعض مراكز البحيرة

ووجهت «بلبع»على ضرورة شن رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكدت نائب محافظ البحيرة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف.

وشددت على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس، مؤكدة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.