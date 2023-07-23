الإسكان: تسليم 1,522 وحدة سكنية لموظفي الدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، يتابع عن كثب وباهتمام شديد يوميا مسألة إنهاء إجراءات تسليم وحدات موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر.

خطاب: جار الانتهاء من تسليم وحدات المرحلة الأولى لموظفي الدولة المنتقلين للعاصمة الجديدة

وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل على شاشة «قناة الحياة»، أنه جارِ العمل في الوقت الحالي على الانتهاء من المرحلة الأولى بعدد 376 عقارا، بإجمالي 9,024 وحدة سكنية جاهزة للاستلام لموظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

استلام موظفي الدولة المنتقلين إلى «العاصمة الجديدة» 1,500 وحدة سكنية حتى الآن

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه منذ 25 يونيو الماضي، يتم تسليم الوحدات لموظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة وحتى الآن تم تسليم 1,522 وحدة سكنية بالفعل إلى المستفيدين ويوميا يتم تسليم حوالي 150 وحدة، وهناك إقبال جيد من الموظفين المنتقلين للعاصمة عند التسليم، مشيرا إلى أنه لكل مرحلة بيان يرصد عدد الوحدات، وتم رصد 2,500 وحدة سكنية سيتم تسليمها خلال المرحلة الحالية.