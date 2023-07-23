أمين الفتوى لـ«قناة الناس»: كلمات تساعدك على قضاء الدين إذا داومت عليها

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الاإفتاء المصرية، إن هناك دعاء جميل علمنا إياه سيدنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – للاستعانة بالله – عز وجل – إذا داهمنا هم قضاء الدين، مستشهدا بما حدث بين النبي محمد وسيدنا علي، عندما وجده نائما في المسجد.

عبد السميع: كلمات علمنا إياها رسول الله لقضاء الدين

وأضاف «عبد السميع»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوي الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ النبي محمد عندما وجد سيدنا علي، رضي الله عنه، نائما في المسجد، سأله رسول الله عن السبب الذي جعله ينام كذلك، ليرد «علي» قائلاً: «ديون لازمتني يا رسول الله»، فعلمه رسولنا الكريم دعاء قضاء الدين، الذي يساعد على زوال وذهاب الهم أيضا.

دعاء قضاء الدين

وتابع أمين الفتوى بدار الافتاء أن رسولنا الكريم أخبر الإمام علي بأن يقول الدعاء التالي، «اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيا حكمك عدلٌ فيا قضاءك. اسألك باسمك وبوجهك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وذهاب حزني» وهذا الدعاء يسبب سداد الدين، ووفقا لما علمنا إياه سيدنا النبي أنه «من قال هذه الكلمات سد الله عنه» وهو دعاء مأثور لقضاء الدين عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.