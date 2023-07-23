«مصنع علف أرمنت» في قلب الصعيد.. منتجات في متناول المربين بأسعار مناسبة ومذاقها تألفه «الحيوانات»

منذ بداية العام الحالى، بدأت روح جديدة تدب فى «مصنع علف أرمنت»، الواقع فى محافظة الأقصر بصعيد مصر، والتابع لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، بهدف المساهمة فى حل الأزمة والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.

وعن هذه الأجواء المليئة بالتحدى التى سيطرت على المصنع والعاملين به، يقول الدكتور محمد عبدالرحمن، رئيس قطاع الأعلاف بالمصنع: بدأنا تأهيل وتطوير مصنع العلف منذ بداية العام الحالى بتوجيهات من اللواء عصام البديوى، رئيس الشركة، والدكتور إبراهيم الدردير، العضو المنتدب الفنى للصناعات التحويلية، وأخذنا نعمل على محورين بالتوازى: الأول أن نُقلل التكلفة بتوفير بدائل، والثانى برفع جودة المنتج.

بالنسبة للمحور الأول (التكلفة) تم اللجوء، حسبما يضيف «عبدالرحمن»، إلى بدائل متاحة لدينا بالفعل فى السوق المحلية، وتُعتبر من ضمن المنتجات الثانوية لشركة السكر والصناعات التكاملية، ومن بينها «تفل البنجر» الذى يُعتبر من أهم بدائل الذرة الصفراء التى يتم استيرادها من الخارج، وتم إدخاله بنسبة 10%، وبعدما كانت نسبة الذرة فى العلف 25% أصبحت 15%، وبذلك نكون قد وفرنا ما يقرب من 40% من الذرة المستخدم.

وإلى جانب «تفل البنجر»، حسبما يشير رئيس قطاع الأعلاف بالمصنع، الحاصل على دكتوراه فى الكيمياء والصناعات التحويلية ولديه براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمى فى تحويل المخلفات الزراعية لأعلاف، فقد تم الاعتماد أيضاً فى تركيبات أعلاف المصنع على «نواة البلح»، وهى تُعتبر بديلاً للذرة، وبدلاً من استخدام «كُسب فول الصويا» الذى كانت أسعاره قد وصلت لأرقام فلكية، اعتمدنا على كُسب بذرة القطن، وهو متاح محلياً وسعره أرخص كثيراً.

رئيس قطاع العلف: البدائل هى الحل الأمثل لمشكلة الأعلاف

وحسبما يضيف الدكتور محمد عبدالرحمن، فقد تم الاعتماد فى تركيبات أعلاف المصنع على «مصاصة القصب» و«المولاس» وهما من المنتجات الثانوية التى يتم إنتاجها فى صناعة السكر، وبعدما أدخلنا هذه المكونات المحلية تمكنا من أن نبيع طن العلف بما يقرب من 8 آلاف جنيه، أى أقل بـ3 آلاف جنيه على الأقل من أسعار المنتجين الآخرين للعلف، وهو رقم كبير فى اقتصاديات التربية والتسمين.

ويوضح المسئول الحاصل على دكتوراه فى تحويل المخلفات الزراعية لأعلاف أن الاعتماد على البدائل المحلية للخامات المستوردة كان المفتاح الذى مكّنهم من أن يبيعوا بهذا السعر المنخفض وبهذا الفارق الكبير عن أسعار المنافسين، ولا سيما خلال الفترة التى كانت فيها أزمة الأعلاف فى ذروتها، ووصل سعر طن الذرة إلى 21 ألف جنيه، وهو ما يؤكد أن «البدائل هى الحل الأمثل لمشكلة الأعلاف، شريطة أن يتم ذلك تحت إشراف علمى، ويكون معروفاً ما هو تحديداً البديل الممكن استخدامه ومتى يمكن استخدامه ولماذا وفى أى شىء»، حسب تعبيره.

ورداً على سؤال عن النسبة التى يمكن أن تحل بها هذه البدائل محل المكونات المستوردة للأعلاف، يقول رئيس قطاع الأعلاف بمصنع أرمنت: إنه يمكن استخدامها بنسبة لا تقل عن 40% وقد تزيد أحياناً لتصل إلى 50 أو 55 وصولاً إلى 60%، حسب تأكيده.

أما فيما يتعلق بالجودة، فيستشهد الرجل المتخصص فى صناعة الأعلاف وبدائلها بفيديو أعده أحد المربين من عملاء الشركة، ويُدعى محمد بلال، مربى مواشى وعجول وبقر تسمين، من أسيوط، يقول فيه: «أنا جربت علف الشركة التكاملية بتاع مصنع أرمنت لقيته علف ممتاز مهضوم للبهايم والعجول ساحبة فيه مش صادّة منه، وماعملش مشاكل للأمانة»، وأرجع ذلك إلى أنه مصنع حكومى ليس من مصلحته أن يغش، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن «سعره المنخفض مقارنة بأسعار الأعلاف الأخرى، هو الذى جذبه لشراء علف المصنع فى البداية وبعد أن جربه ينوى الاعتماد عليه بشكل كلى»، حسب تأكيده.

ولفت رئيس قطاع العلف بالمصنع إلى أنه فى الفترة الماضية اتفق المصنع مع البنك الزراعى المصرى على أنه بدلاً من أن يعطى البنك قروضاً لعملائه لتغذية مواشيهم، يقوم بإعطائهم بونات يصرفون بها علفاً مباشرة من المصنع، لافتاً إلى أنهم بعد فترة من التعامل وجدوا البنك يتصل بهم ويخبرهم بأن العملاء الذين جربوا علف أرمنت «ماسكين فيه بإيديهم وسنانهم»، بعدما أصبحت النتائج لديهم مختلفة، من حيث تحقيق أوزان أكبر أو ما يُعرف بـ«مُعامل التحويل» الذى يُحدد كمية اللحم الناتجة عن العلف.

ويوضح الدكتور محمد عبدالرحمن أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمصنع الواقع فى مدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، هذا العام، هى 15 ألف طن قابلة للزيادة، تُغطى نحو 40% من احتياجات محافظة الأقصر، وتتوزع أيضاً على أنحاء مختلفة بالجمهورية، ومن بينها الإسكندرية وكفر الشيخ والمنيا وأسوان والوادى الجديد، لافتاً إلى أنه إذا كان يركز الآن على الأعلاف المخصصة للمواشى المنتجة للحوم الحمراء، فإن هناك خططاً للتوسع ليشمل أيضاً أعلافاً للدواجن والأسماك.

ولفت رئيس قطاع الأعلاف بمصنع أرمنت النظر إلى أن أهمية ما يقومون به لا تقتصر فقط على توفير الأعلاف للمواشى بالاستعانة ببدائل محلية جيدة ورخيصة، وإنما أيضاً زيادة المساحات المنزرعة بالقمح لتوفيره للبشر، حيث إن «معظم المزارعين هنا يزرعون البرسيم ليطعموا حيواناتهم، وعندما نوفر لهم العلف الجاف بسعر مناسب فإنهم سيستغنون عن زراعة البرسيم لصالح زراعة القمح. ويُشدد الرجل المتخصص فى صناعة الأعلاف على أن أحد الأسباب الرئيسية وراء مشكلة الأعلاف فى مصر، وجود مشكلة فى طرق تغذية المربين أو الفلاحين لمواشيهم، ولا بد أن نوعيهم ونقول لهم «انتم بتأكّلوا غلط»، وليس معنى ذلك أنه أكل ضار، ولكن بمعنى أنه يعطى لماشيته ذرة بكميات زائدة وأكبر من اللازم، ويجب أن يعرفوا أن الذرة مصدر طاقة وليس مصدر بروتين، بمعنى أنه ليس المسئول عن إنتاج اللحم.

ويشير رئيس قطاع الأعلاف إلى أن «هناك شريحة كبيرة تتمثل فى صغار المربين والمزارعين ممن لديهم رأس واتنين وتلاتة، هؤلاء فكرهم قائم على الذرة والنخالة، وهذه (مصيبة سوداء)، حسب تعبيره، لأن معظم استهلاك الذرة المستورد ناتج عن هذه الفكرة الخاطئة، وبالتوعية ونشر الوعى بطرق التغذية السليمة للحيوانات يمكن أن نقلل 40% من استهلاك الذرة المستوردة».

أما السبب الثانى وراء الاستهلاك الكبير للذرة المستورد فى مصر، من وجهة نظر رئيس قطاع الأعلاف، فهو عدم استخدام البدائل فى مصانع الأعلاف، مشيراً إلى أن القانون يشترط أنه لا بد أن تكون نسبة الذرة فى العلف 25%، وإذا كان قانون الأعلاف قد ذكر تفل البنجر كأحد البدائل للذرة، فإن هناك بدائل أخرى للذرة يمكن أن توضع فى القانون، مثل نوى البلح، الذى لا ينص القانون على كونه أحد البدائل فى حالة الماشية المنتجة للحوم الحمراء، ولا بد أن يسمح بالبدائل بشكل أوسع وعلمى ومقنن أيضاً.