ربة منزل تقتل عم زوجها بحجر في الدقهلية

قذفت ربة منزل عم زوجها بحجر أثناء وقوفها في الطابق الثالث، فأردته قتيلا في محافظة الدقهلية، إثر نشوب مشاجرة بينهما، بمنطقة عزبة سرور البحرية بندر شربين، بعد نشوب مشاجرة عائلية لخلافات بينهم، وإلقاء المتهمة حجر على المجني عليه، فأصابه برأسه، ووصل إلى مستشفى شربين المركزي جثة هامدة، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بوصول شخص لمستشفى شربين جثة هامدة

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شربين، بوقوع مشاجرة بين أفراد عائلة واحدة، ووجود متوفي بمنطقة عزبة سرور دائرة المركز، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى.

تفاصيل حادث قتل شربين

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة عائلية بين سائق «توك توك» وزوجته، طرف أول، وبين زوجة ابن شقيقه، طرف ثان، ومصرع سائق التوك توك.

وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة، أسماء عبد الجواد، 25 عامًا، مقيمة عزبه سرور البحرية، ربه منزل، وهشام المغاوري محمد إبراهيم 52 عامًا، سائق توك توك، ألقت الأولى حجر من الطابق الثالث على الثاني، ما نتج عنه وفاته متأثرًا بإصابته.

جرى نقل جثمان المتوفي لمستشفى شربين المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وضبط المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.