والدة الفائزة ببطولة العالم لإسكواش الناشئات: «عاوزين نرفع اسم بلدنا»

علقت رشا عرفي والدة أمينة عرفي، على الفوز ببطولة العالم للإسكواش للناشئات بعد التغلب على لاعبة ماليزيا أيرا أزمان بثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل في مباراة استغرقت 31 دقيقة، قائلة: «تاني مرة أصعب من الأولى، لأنه بيبقى فيه ضغوط للحفاظ على اللقب والضغوط تزيد».

ميدالية باسم البلد

تابعت «عرفي» خلال مداخلة لبرنامج «كلمة أخيرة» على شاشة «ON»: «الميدالية بتبقى للعيلة كلها، لأنه مجهود كبير للحفاظ على البنت، وتوفير الدعم النفسي، وكل الظروف المواتية لإنجاح مهتمها، بنحاول طول الوقت نحافظ على الصدارة، لأنها ميدالية باسم البلد كلها، بنتي عندها 16 سنة، وهي الأصغر في صفوف الناشئات التي تسافر مع البعثة للخارج، والازمة كانت أن منافسيها موجودين في نادي سكندري».

بطولة العالم للإسكواش للناشئات

نجحت أمينة عرفي في الفوز ببطولة العالم للأسكواش للناشئات، بعد التغلب على لاعبة ماليزيا أيرا أزمان بثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل في مباراة استغرقت 31 دقيقة.