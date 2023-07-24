تفاصيل جلسة كولر مع لاعبي الأهلي بعد الخسارة بثلاثية أمام بيراميذز

شهدت جلسة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع لاعبي الفريق بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، تعنيف للاعبين بعد الخسارة التي مني بها الفريق بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء مؤجل من الجولة ٢٨ من عمر مسابقة الدوري المصري.

تفاصيل جلسة مارسيل كولر مع لاعبي الأهلي

وكشف مصدر داخل الأهلي في تصريحات لموقع «الوطن سبورت» كواليس الجلسة التي جمعته باللاعبين بان المدرب أعطى اللاعبين دش ساخن عقب الخسارة الأولى للفريق في الدوري المصري هذا الموسم؛ موضحا أن الجلسة كانت عاصفة.

وأوضح المصدر أن كولر عنف اللاعبين وعبر عن استيائه عما قدموه في المباراة مشيرًا إلى أنه غير راضي على الإطلاق عما قدموه متسائلا أنه كيف يخسر بثلاثية في موسم استثنائي مشيرا إلى أن هذا الأمر غير مقبول.

الأهلي إجازة من التدريب

وأضاف المصدر أن كولر منح اللاعبين اليوم الاثنين راحة من التدريبات على أن يعودوا للتدريبات غدا الثلاثاء استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي يوم الأربعاء المقبل في ختام مباريات الدوري للفارس الأحمر.

الأهلي يخسر للمرة الأولى في الدوري

وكان الأهلي قد سقط للمرة الأولى في الدوري المصري في فخ الخسارة، وذلك أمام بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء أقيم مساء أمس ضمن مباريات الجولة ٣٠ من عمر الدوري المصري.

وأصر كولر عقب الخسارة أمام بيراميدز اصطحاب جميع اللاعبين إلى مقر النادي الأهلي من أجل الاجتماع بهم للحديث عن أخطاء مباراة بيراميدز.