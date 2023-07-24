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وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدن النوبارية الجديدة والسادات وسفنكس

كتب:

أيمن حمزة
10:10 ص | الإثنين 24 يوليو 2023
وزير الإسكان يتفقد اليوم عددا من المشروعات بالمدن الجديدة

وزير الإسكان يتفقد اليوم عددا من المشروعات بالمدن الجديدة

يبدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، جولة موسعة في مدن «النوبارية الجديدة، والسادات، وسفنكس الجديدة»، يتفقد خلالها مشروعات الإسكان والمرافق والطرق، ويرافقه مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة تلك المدن.

وتتضمن الجولة مراجعة عدد كبير من مشروعات الإسكان، وفي مقدمتها إسكان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وبعض مشروعات المرافق والطرق، للتأكد من مدى جاهزيتها.

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.