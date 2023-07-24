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تباين مؤشرات البورصة في بداية تداولات اليوم.. ومكاسب سوقية 5 مليارات جنيه

كتب:

وليد عبد السلام
11:01 ص | الإثنين 24 يوليو 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

شهدت بداية التداولات في البورصة المصرية اليوم الاثنين 24-2-2023، تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بعد انتهاء إجازة استمرت لمدة 4 أيام بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية 2023 وعيد ثورة 23 يوليو، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.6% إلى مستوى 17648.79 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.27% عند مستوى 3491.04 نقطة، وسط مكاسب سوقية نحو 5 مليارات جنيه، وفقًا لأخبار البورصة المصرية.

ارتفاع مؤشرات البورصة 

وهبط مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.08%، في بداية التداولات عند مستوى 5181.69 نقطة، وارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.22% عند مستوى 3224.26 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

قيم وأحجام التداول

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية، نحو 1.8 مليار جنيه، من خلال التداول على 319.7 مليون سهم عبر تنفيذ 7.007 ألف صفقة، وسجل رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة المصرية 1.185 تريليون جنيه، بمكاسب 5 مليارات جنيه، وفقًا لأخبار البورصة المصرية.

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بقلم وليد عبد السلام