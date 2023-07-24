لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكترونيا.. اعرف جدول تسليم الملفات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكترونيا، موضحة أن الرابط يشمل دليلاً إرشادياً يحدد للطالب جميع الخطوات التي يجب إتباعها جيداً أثناء عملية التسجيل بداية من الدخول على الرابط ثم ترتيب الرغبات.

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكترونيا، يمكن الدخول عليه من بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويبدأ الطالب في عملية التسجيل من خلال كتابة الرقم القومي الخاص به ورقم الكود.

الأوراق المطلوبة في تقديم الصف الأول الثانوي

وتضمنت الأوراق المطلوبة في تقديم الصف الأول الثانوي، ما يلي:

- استمارة أو إخطار النجاح في الشهادة الإعدادية بختم الشعار، و 2 صورة منها.

- شهادة ميلاد الطالب و2 صورة منها.

- صورة بطاقة ولي الأمر مدون عليها رقم الهاتف المحمول ورقم الواتس و2 صورة منها.

- إيصال المصروفات و2 صورة منه.

- 5 صور شخصية للطالب.

- استمارة التسجيل الإلكتروني و2 صورة منها.

- ملف الالتحاق وهو موجود في المدرسة

جدول استلام ملفات الصف الأول الثانوي بإدارة جنوب الجيزة

وتضمن جدول استلام ملفات الصف الأول الثانوي بإدارة جنوب الجيزة، الآتي:

- تستقبل المدارس اليوم الإثنين ملفات الطلاب الحاصلين على مجموع من 275 إلى 280 درجة في الشهادة الإعدادية.

- تستقبل المدارس غداص الثلاثاء الموافق 25 يوليو الجاري، ملفات الطلاب الحاصلين على مجموع من 270 إلى 274.5 درجة في الشهادة الإعدادية.

- تستقبل المدارس ملفات الطلاب يوم الأربعء الموافق 26 يوليو الجاري م الحاصلين على مجموع 265 إلى 269.5 درجة.

- تستقبل المدارس يوم الخميس الموافق 27 يوليو الجاري ملفات الطلاب الحاصلين على مجموع 260 إلى 264.5 درجة في الشهادة الإعدادية.

- تستقبل المدارس ملفات الطلاب الحاصلين على مجموع 250 إلى 259.5 درجة في الشهادة الإعدادية يوم الأحد الموافق 30 يوليو.

- تستقبل المدارس ملفات الطلاب الحاصلين على مجموع من 240 إلى 249.5 درجة في الشهادة الإعدادية يوم الاثنين الموافق 31 يوليو.

- تستقبل المدارس ملفات الطلاب الحاصلين على مجموع 235 إلى 239.5 درجة يوم الثلاثاء الموافق أول أغسطس المقبل.

- تستقبل المدارس ملفات الطلاب الحاصلين على مجموع 230 درجة إلى 234.5 درجة في الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس المقبل.

- تستقبل المدارس يوم الخميس الموافق 3 أغسطس المقبل، ملفات الطلاب الحاصلين على مجموع من 225 إلى 229.5 درجة في الشهادة الإعدادية.

تفاصيل مهمة بشأن تقديم الصف الأول الثانوي

تفاصيل مهمة، أعلنت عنها مدرسة السعيدية الثانوية بنين التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، بشأن تقديم الصف الأول الثانوي 2023، موضحة أنه اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 24 يوليو الجاري، تتلقى المدرسة طلبات التقديم للطلاب الحاصلين على مجموع 275 فأكثر في امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأضافت المدرسة في خطاب رسمي، ضرورة حضور ولي أمر الطالب أثناء التقديم مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي، وكذلك الالتزام بالموعد وعدم التأخير واستيفاء كافة الأوراق المطلوبة للتقديم، وأن يكون مع كل طالب قلم أزرق خاص به لكتابة البيانات على الملف بعد شراءه من المدرسة.