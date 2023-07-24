تركيب 100 وصلة مياه منزلية بالمجان للأسر الأكثر احتياجا في الشرقية

أوضح المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة ومؤسسات المجتمع المدني لتوصيل مياه الشرب بالمجان لعدد 500 أسرة من الأكثر احتياجا بمركز كفر صقر، جرى تركيب 100 وصلة بقرى المركز.

وصول الدعم لمستحقيه

وتابع في بيان، أن ذلك جاء ذلك وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع، من أجل وصول الدعم لمستحقيه، وجرى الانتهاء من تركيب عدد 100 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقرى المركز، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب، تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

المستحقون يتم اختيارهم وفق عدة معايير

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن المستحقين يتم اختيارهم وفق عدة معايير، أهمها عدم وجود عائل للأسرة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي القدرات والهمم، وذلك بعد عمل أبحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لها.