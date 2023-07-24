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افتتاح المركز التكنولوجي لخدمة عملاء منظومة المياه بالنوبارية الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
12:19 م | الإثنين 24 يوليو 2023
جانب من افتتاح المركز التكنولوجي

جانب من افتتاح المركز التكنولوجي

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المركز التكنولوجي لخدمة عملاء منظومة المياه، بمدينة النوبارية الجديدة، بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، والدكتور وليد عباس، نائبى رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة.

وزير الإسكان يفتتح المركز التكنولوجي بالنوبارية الجديدة

وتجول الدكتور عاصم الجزار، بالمركز التكنولوجي لخدمة عملاء منظومة المياه، واستمع إلى شرح مفصل عن آلية العمل داخل المركز، حيث أوضح رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أن المركز يتيح خدمة الاستفسار وتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بمنظومة المياه، ومعرفة قيمة الفاتورة، وكيفية سداد الأقساط، بجانب شباك لكبار المشتركين والمصالح الحكومية، لتحديد قيمة استهلاك فواتير المصانع والهيئات والمصالح الحكومية.

ويتضمن المركز شباكا للتعاقد على العدادات مُسبقة الدفع، وعمل التسويات بين المنظومة القديمة ومُسبق الدفع، إضافة إلى إتاحة خدمة «POS» لشحن الرصيد دون تحميل المواطنين أى أعباء.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.