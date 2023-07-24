الحبس المشدد سنة لموظف هدد فتاة بنشر صورها على الـ«سوشيال ميديا»

عاقبت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، موظفًا لإدانته بتهديد فتاة بنشر صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبلغ مالي، بالسجن المشدد لمدة عام واحد وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم «موظف» في غضون عام 2022، بتهديد فتاة بنشر صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

الفتاة تقدم بلاغا ضد المتهم

البداية كانت بتقدم فتاة في منتصف العقد الثاني من عمرها ببلاغ إلى الإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات، ضد أحد الأشخاص الذي يعمل موظفًا، تتهمه فيها بتهديدها بنشر صور خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان غرضه بث الرعب في نفسها والتشهير والإساءة لسمعتها وهو ما أصابها بأضرار مادية وأدبية.

وبعمل التحريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تبين صحة البلاغ وجرى القبض على المتهم وتقديمه للمحاكمة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.