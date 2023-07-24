12 هدفًا لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» لتأهيل السيدات للقيادة

تهدف الدولة المصرية في الآونة الأخيرة إلى تمكين المرأة وتأهيلها للقيادة، وعلى ضوء ذلك قامت الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، والذي يهدف إلى الالتزام بتأهيل المرأة بشكل مناسب لتلك المناصب القيادية، بالإضافة إلى تنمية مهاراتها.

وشمل البرنامج عدة أهداف، على النحو التالي:

- إعداد المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي و الخاصة.

- تنمية المهارات والقدرات والجدرات لديهن.

- إعدادهن للقيادة التنفيذية في القطاعات المختلفة.

- خلق خبرات التدريب التحويلية.

- وضع وتنفيذ خطط تدريبية.

- تتضمن الخطط التدريبية مكونا عمليا ومحاكاة للواقع.

- الانخراط في الزيارات الميدانية.

- إرساء مبدأ التعليم بالتطبيق.

- العمل على زيادة ثراء المكون التدريبي من خلال التعاون بين الأكاديمية وشبكة غنية محلية ودولية من الشركاء الاستيراتيجيين.

- الاهتمام بتأهيل المرأة وإعدادها للقيادة.

- تلبية احتياجات السوق.

- تعزيز وصقل مهارات الفئة المستهدفة ليتماشى مع ما يتطلبه سوق العمل.

انطلاق المقابلات الشخصية للدفعة الأولى

وانطلقت اليوم الاثنين، أول أيام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، بالأكاديمية الوطنية للتدريب وبمشاركة عدد من الوزراء، من بينهم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مقر الأكاديمية.

تحديد مدّة المقابلات للمتقدمين

وتستمر المقابلات على مدار 3 أيام متتالية لـ360 متقدمة، ويشارك في لجان المقابلات عددًا من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية، وكان في استقبال الوزراء، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.